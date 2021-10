Instagram, quante novità: Collaborazioni, testi 3D nei Reel e post da PC!

Quante novità stanno per arrivare su Instagram! Gli sviluppatori della piattaforma social di casa Facebook non solo stanno lavorando sulla “Practice Mode” per le Live, ma anche sulle Collaborazioni per Post e Reel, testi 3D delle canzoni da inserire nei Reel e la possibilità di postare foto e video da PC tramite browser!

Ma andiamo con ordine. Come riportato da The Verge, da domani Instagram avvierà il test per “Collabs”, feature che consentirà di pubblicare post e Reels invitando altri account come “collaboratori”. In questo modo, quando la persona interessata accetterà entrambi gli account appariranno nel post o nel titolo del Reel, mentre il contenuto creato verrà condiviso con i follower di ambedue gli utenti.

Così facendo, sarà facile fare sì che i co-autori del contenuto vengano riconosciuti come tali da altri utenti, senza la necessità di taggare il secondo autore nella descrizione. Entrambi gli autori, inoltre, condivideranno lo stesso thread di commenti, il numero di visualizzazioni e di Mi Piace.

Seconda feature in arrivo in ordine di importanza riguarda la possibilità di pubblicare foto e video dai browser. Ciò sarà possibile a partire da giovedì su qualsiasi account, dopo una fase di test limitata avvenuta a inizio 2021. L’unico dettaglio importante è che i video non potranno essere lunghi più di un minuto; tuttavia, resta comunque una novità estremamente apprezzata, dato che era richiesta dagli utenti di tutto il mondo da moltissimo tempo.

Altre novità minori riguardano la raccolta fondi nei post per organizzazioni noprofit, accessibile dopo aver toccato il pulsante "+" in alto a destra; o ancora, nei Reels arriveranno la feature Superbeat (effetto video che va a ritmo con il brano inserito) e testi dinamici e 3D per visualizzare i testi delle canzoni. Un esempio di queste ultime novità lo trovate in calce alla notizia, con l’immagine condivisa ufficialmente da Instagram.

Sempre restando nel tema del medesimo social network, su Instagram stanno per arrivare novità importanti per la tutela degli adolescenti.