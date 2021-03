Instagram, nuove restrizioni nelle interazioni fra minorenni e maggiorenni

Non solo espansione sugli smartphone entry level, quella messa in atto da Instagram è una vera e propria rivoluzione che potrebbe cambiare radicalmente l'esperienza di utilizzo del social network del gruppo Facebook.

Come apprendiamo dalla fonte infatti, Instagram è prossima a inaugurare una nuova stretta sulle chat con i minorenni, un giro di vite sulle condizioni d'uso che limiterà profondamente le interazioni fra adulti e minorenni. In particolare, l'app impedirà lo scambio di messaggi fra le due categorie qualora gli utenti non si seguano a vicenda, oltre a mostrare degli avvisi di sicurezza in caso di profili particolarmente sospetti.

I nuovi safety prompts verranno mostrati come popup sullo smartphone del minorenne, quando questo entrerà in una chat con un adulto, ricordandogli di non sentirsi mai sotto pressione nel fornire una risposta, oltre a prestare particolare attenzione nella condivisione di dati personali, foto e video.

Inoltre, sarà possibile scegliere se segnalare l'individuo, bloccarlo o limitarne l'interazione.

Gli avvisi di sicurezza daranno quindi ai minorenni un maggiore spazio di manovra per quanto concerne la loro sicurezza sulla piattaforma social, oltre a poter contribuire nella segnalazione di adulti dall'atteggiamento particolarmente sospetto.

Infine, sarà la stessa applicazione a segnalare ai giovani utenti se un maggiorenne che gli sta scrivendo ha già ricevuto precedenti segnalazioni, oppure se in passato ha avuto condotte sospette, fra le quali potrebbero rientrare ad esempio un numero elevato di richieste di messaggi verso utenti sotto i 18 anni.

Periodo di grandi novità dunque. Ricordiamo che Instagram ha da poco lanciato anche un programma di affiliazione che ci permette di guadagnare con le foto.