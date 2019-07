Instagram: il nuovo adesivo per le Storie consente di creare chat di gruppo

Da qualche ora ha debuttato nelle Storie di Instagram un nuovo adesivo che consente di chiedere ai follower di partecipare ad una chat di gruppo. Chiaramente, però, il proprietario dell'account che ha pubblicato la storia dovrà accettare le richieste d'ingresso nella conversazione.

La nuova feature si aggiunge agli altri sticker che Instagram ha introdotto negli ultimi tempi, attraverso cui mira a rendere le Storie l'elemento centrale dell'esperienza utente, dopo lo straordinario successo che hanno ottenuto dal loro debutto, e fa compagnia ai sondaggi, le domande, le citazioni delle canzoni, gli hashtag ed i conti alla rovescia.

Il funzionamento è molto semplice: basta semplicemente effettuare uno swipe verso l'alto nell'apposito pannello e fare tap sullo sticker "Chat". A questo punto l'applicazione chiederà di assegnare un nome al gruppo, che verrà ripreso nella lista presente in Instagram Direct.

Come dicevamo poco sopra, il proprietario del gruppo avrà totale controllo della chat, e potrà non solo scegliere di accettare o rifiutare le richieste d'ingresso, ma anche decidere quando terminare la sessione.

La nuova funzione ha molteplici utilizzi e può essere utile non solo per interagire con i propri amici, ma anche ad esempio per organizzare progetti o incontri. E' improbabile quindi ipotizzare un utilizzo da parte dei VIP o influencer con milioni di follower.

Di recente Instagram ha anche annunciato di aver aumentato le pubblicità presenti nell'app, mentre per il futuro è allo studio un sistema per nascondere i like.