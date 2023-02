Instagram: da oggi è possibile commentare i post con le GIF

Neanche il tempo di parlare dei nuovi Broadcast Channel su Instagram che la stessa applicazione social di casa Meta ha visto l’introduzione di una funzionalità inedita molto utile - o meglio, molto simpatica. Di cosa si tratta? Della possibilità di commentare i post con le GIF.

Le immagini animate sono utilizzate da molti utenti in tutto il mondo per dare una risposta meno seria, più fedele alla reazione effettiva avuta alla visione del post, e più particolare rispetto a una emoji che, in fin dei conti, potrebbe apparire quasi asettica. Non si tratta di una grande novità per i social in toto, dato che anche Facebook da tempo consente di usare GIF nei commenti, ma di una mancanza grave per Instagram che, finalmente, è stata risolta.

Come funziona questa feature? È davvero semplice: quando si accede ai commenti di un post, ora l’interfaccia utente mostrerà in basso a destra, accanto alla casella di testo, l’opzione “GIF” che consente di selezionare tra immagini animate predefinite e una barra di ricerca per andare alla caccia della clip perfetta tramite le parole chiave più adeguate.

Insomma, avete già capito che si tratta del medesimo processo già visto su Facebook, WhatsApp e altre piattaforme social o di messaggistica. Ci teniamo a precisare, tuttavia, che il lancio globale sta avvenendo gradualmente: se, quindi, oggi può essere utilizzabile negli Stati Uniti, è possibile che per arrivare in Europa abbia bisogno di qualche giorno in più. Non preoccupatevi, però: sicuramente arriverà a breve.

