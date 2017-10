Instagram: ora è possibile invitare un ospite nelle dirette

Dopo settimane di test,ha oggi abilitato per tutti gli utenti la possibilità diun ospite nella propria storia in diretta.

Grazie alla nuova funzionalità, due utenti su Instagram possono ora andare in diretta contemporaneamente. La fase di test è iniziata ad agosto, oggi la novità è disponibile per tutti gli utenti. Da oggi quando un utente avvia una diretta, avrà la possibilità di aggiungere un’altra persona che in quel momento sta guardando la diretta. Se l’invito viene accettato, l'interfaccia mostrerà entrambe le dirette sullo schermo. L’ospite può lasciare la diretta in qualsiasi momento.

Il video contenente la storia in diretta con due persone può scomparire subito o rimanere un po' più di tempo nel feed degli amici (sarà l'utente che ha creato la diretta a deciderlo). Instagram sta lanciando questa novità principalmente per rendere i video in diretta più social, ma la nuova funzionalità si può rivelare particolarmente utile, un musicista potrebbe invitare un fan per un incontro o un saluto virtuale.