Instagram: ora è possibile seguire un particolare hashtag

Instagram ha ufficializzato la possibilità digli hashtag. Grazie alla nuova funzionalità sarà possibile seguire un particolare hashtag per vedere le foto e i video ad esso associate direttamente nel proprio feed.

Per usufruire della nuova funzione, basta cercare un argomento a piacere o toccare un hashtag in qualsiasi post. Aprendo la pagina dell'hashtag si potrà cliccare sul nuovo pulsante "Segui" per poi cominciare a vedere i post che includono quell'hashtag scelto nella proprio feed. Si tratta di un’altra gradita aggiunta del popolare social network, che amplia i modi nei quali è possibile utilizzarlo.

In un post ufficiale l’azienda riferisce che: "La community è da sempre alla base di Instagram, e il cuore di ogni community sono degli interessi condivisi. Per questo vogliamo mettere sempre di più al centro gli interessi, e le community che si formano intorno ad essi. La possibilità di seguire gli hashtag è un primo passo in questa direzione".