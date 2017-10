Instagram ora supporta alcune lingue che si scrivono da destra a sinistra

sta finalmente lanciando un supporto nativo per l'Ebraico, l'Arabo e il Farsi. Tre lingue popolari tutte scritte da destra a sinistra.

Si uniscono a 36 altre lingue che Instagram giù supporta. La funzionalità ha richiesto del tempo per essere aggiunta poiché implementare una lingua come l'arabo o l'ebraico al software, scritto in inglese, non è così facile come aggiungere una lingua come lo spagnolo. Instagram ha dovuto riconfigurare l'intera applicazione per supportare le lingue scritte da destra a sinistra.

Questa funzionalità verrà lanciata su Android per il momento, mentre su iOS è ancora in fase di elaborazione. In una dichiarazione, Mike Krieger, co-fondatore di Instagram, ha spiegato: "Sono orgoglioso dei nostri sforzi per rendere Instagram una delle piattaforme più aperte agli utenti di tutto il mondo. Con questo aggiornamento ci auguriamo che anche altri arabi ed ebrei siano in grado di utilizzare Instagram per connettersi con le persone e gli interessi che li riguardano".



Per passare ad una di queste lingue su Android, occorre che l'applicazione sia aggiornata, bisogna poi andare su Impostazioni, poi su "lingue" e selezionare infine la propria preferenza.