Instagram, ora è ufficiale: arrivano le video chiamate!

Quella che sembrava essere un'indiscrezione trapelata negli scorsi giorni, è da poco diventata ufficialità nel corso del keynote tenuto all'F8 Conference. Facebook, infatti ha annunciato una vasta gamma di novità che andranno ad espandere quelle già presenti su Instagram.

La più importante riguarda senza dubbio l'introduzione di una feature che permetterà agli utenti di effettuare videochiamate utilizzando la piattaforma di condivisione fotografica. Attualmente la funzione è in fase di test, ma sarà presto disponibile ad un pubblico più vasto attraverso un aggiornamento per l'applicazione.

Gli utenti, per avviare una video chat, non dovranno fare altro che toccare la nuova icona presente nella parte superiore dell'applicazione all'interno di una conversazione.

Le video chat consentiranno di effettuare chiamate sia con una persona che con gruppi. Molto interessante il fatto che le conversazioni potranno essere anche ridotte ad icona mentre si continua la normale navigazione sul social network.

Modifiche in arrivo anche per la finestra "Esplora" dell'applicazione, che è stata riprogettata per consentire agli utenti di scoprire nuovi contenuti, persone o marchi.

La nuova pagina Esplora mostrerà, nella parte superiore, dei pulsanti a scorrimento attraverso cui gli utenti potranno filtrare i contenuti per categorie (Animali, Fotografie, Architettura ed altro).

Almeno al momento, Instagram non ha ancora specificato quando queste nuove funzioni vedranno la luce, ma a giudicare da quanto dichiarato sul palco, l'aggiornamento dovrebbe essere rilasciato nel corso delle prossime settimane.