Instagram, paletti ancora più stringenti per i minori: ecco la novità

Nelle ultime settimane abbiamo appreso che Instagram abbandonerà i piani di diventare come TikTok, ma la sua lotta per rendere la piattaforma più sicura per i più giovani rimane tra le priorità di Meta.

A dimostrarlo è l'ultimo aggiornamento sul blog dell'azienda, con cui Instagram ha annunciato che per gli utenti al di sotto dei sedici anni la restrizione sui contenuti sensibili sarà impostata di default su "Meno".

Un atto dovuto, per certi versi, per degli account che finora avevano l'opzione puntata su "Standard" anche per loro.

Inoltre, verrà chiesto ai più giovani di scegliere di rivedere le impostazioni sulla ricondivisione, su chi può scrivergli e sul tempo che possono spendere sulla piattaforma.

Attualmente in fase di rollout, l'aggiornamento dovrebbe raggiungere i nostri dispositivi in queste settimane. Come si legge sul blog, "lavoriamo costantemente sullo sviluppo di controlli che aiutino le persone a personalizzare la propria esperienza su Instagram. L'estate scorsa abbiamo lanciato il controllo dei contenuti sensibili in modo che le persone potessero scegliere quanti visualizzarne dagli account che non seguono".

Una buona notizia a cui si aggiungono i feedback incoraggianti in arrivo da un altro settore in sviluppo, ovvero quello della blockchain, con la fase beta degli NFT su Instagram che abbraccerà 100 nuovi Paesi.