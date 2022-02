Instagram pensa all'aumento dei Reels a 90 secondi: ci si avvicina a TikTok

Dopo il ritorno del feed cronologico su Instagram, la stessa piattaforma social si sta muovendo sempre più velocemente per eguagliare e poi superare il diretto rivale TikTok. Questo obiettivo verrà raggiunto con piccoli passi importanti: l’ultimo in particolare consiste nell’aumento del limite temporale per i Reels.

A scovare questa novità è il noto tipster italiano Alessandro Paluzzi che, con uno dei suoi classici Tweet con cui è divenuto famoso a livello internazionale, ha svelato la possibilità di raggiungere un massimo di 90 secondi con un video della serie Reels. L’opzione in questione non è implementata ufficialmente per tutti gli utenti e non ci sono nemmeno informazioni ufficiali al riguardo; pertanto, si tratta di una novità scovata tramite reverse engineering da parte dello sviluppatore italiano.

Questa mossa è piuttosto logica e si unisce a una serie di altri provvedimenti simili, tra cui l’aumento della durata delle Storie a 60 secondi. Nel caso dei Reels è il terzo aumento temporale: agli inizi potevano durare massimo 15 secondi, poi raddoppiati a 30 e infine a 60 nel luglio del 2021. Portando il limite a 90 secondi ci si avvicina all’attuale servizio offerto da TikTok, con il quale si possono raggiungere anche 3 minuti di durata. Sarà questo il destino del social network firmato Meta? Lo sapremo solamente in futuro. Per ora, possiamo solo limitarci ad attendere l’arrivo dei 90 secondi.

Altra novità in arrivo riguarda, invece, gli avatar 3D del Metaverso su Instagram.