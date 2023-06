Instagram permetterà di condividere musica nelle Note: MySpace sei tu?

Mentre Instagram è al lavoro sul suo chatbot, l’amministratore delegato di Meta Mark Zuckerberg tramite il suo canale broadcast Instagram ha annunciato una nuova funzionalità che permetterà agli utenti di condividere musica e che ai più grandi ricorderà sicuramente MySpace.

Il CEO ha infatti affermato che gli utenti presto saranno in grado di pubblicare una breve clip di 30 secondi di una canzone direttamente nelle loro note, affinchè tutti gli amici possano ascoltarla. Il sistema è molto simile a quello progettato da MySpace, il social network popolare ad inizi anni 2000 che poi è stato superato proprio dalle piattaforme di Zuckerberg.

Il funzionamento di questo sistema almeno al momento non è chiaro: resta se le canzoni verranno riprodotte automaticamente nel momento in cui si prova a rispondere ad una nota oppure se bisognerà toccare sulla nuvoletta per poterle ascoltare. Instagram ha lanciato le Note in Europa ad inizio anno e con il passare delle settimane hanno registrato un utilizzo sempre maggiore anche in Italia.

Sempre a proposito delle Note, alcuni rapporti emersi in rete riferiscono che presto l’app darà la possibilità di accedere alle traduzioni semplicemente cliccando su “Vedi traduzione”, come avviene per i post. Nessuna informazione sulla data di lancio di questa feature però.