Instagram permetterà di fissare in alto sul profilo dei post: la nuova funzione è in test

A pochi giorni dalle modifiche all’algoritmo di Instagram, arriva la notizia che Instagram sta lavorando ad una nuova funzione che permetterà agli utenti di fissare un numero determinato di post in cima al profilo, in maniera analoga a quanto avviene su TikTok.

La conferma è arrivata direttamente a TechCrunch. La compagnia americana ha specificato che la funzionalità è attualmente in fase di test e viene visualizzata solo da un numero selezionato di utenti. Questi vedranno l’opzione “aggiungi al tuo profilo” quando fanno tap sui tre puntini presenti in alto a destra ad ogni post.

“Stiamo testando una nuova funzionalità che consente alle persone di inserire i post sul proprio profilo”, ha detto un portavoce di Instagram a TechCrunch in un’e-mail.

Non è ovviamente chiaro quando sarà disponibile per tutti, tanto meno se si tratta di un test classico oppure se Instagram sta semplicemente tastando il terreno per capire se possa interessare o meno. E’ chiaro che per gli influencer o coloro che pubblicano un numero elevato di post una feature di questo tipo sarà particolarmente utile, ma anche gli utenti classici potrebbero beneficiarne.

Lo sviluppatore Alessandro Paluzzi spiega anche che Instagram starebbe sviluppando questa funzione da alcuni mesi. Ovviamente vi terremo aggiornati non appena emergeranno ulteriori indiscrezioni.