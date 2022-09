Instagram permetterà di pubblicare aggiornamenti di stato testuali: al via i test

Sono passati pochi giorni da quando Instagram ha aumentato la durata delle Storie, portandole da 15 a 60 secondi, e da XDA arriva l’indiscrezione che l’applicazione di Meta è già al lavoro su un’altra novità.

A quanto pare, infatti, gli ingegneri di Meta starebbero testando una nuova funzionalità che permetterà di pubblicare note di testo per i follower. Come si può vedere dallo screenshot presente in calce, tali aggiornamenti di stato saranno visualizzati nella sezione messaggi dell’app, sotto la barra di ricerca, dov’è presente il campo “Condividi ciò che hai in mente”.

Nelle note Instagram specifica anche che “le persone non verranno avvisate quando lasci una nota. Possono vedere la tua nota per 24 ore e rispondere con un messaggio”.

Non si tratta di una prima assoluta, dal momento che anche in passato TechCrunch aveva riferito che la funzione era in fase di test con una sezione limitata di utenti, ma il fatto che XDA l’abbia già attiva nella sua versione dell’app suggerisce che ormai sia in arrivo per più utenti.

Per molti versi la feature ricorda le versioni testuali delle storie, ma come spiegato da The Verge, potrebbe anche riprendere il funzionamento degli stati di MSN Messenger.

In giornata odierna, intanto, è arrivata la pesante lettera di protesta di Pornhub contro Instagram.