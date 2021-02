Instagram permetterà di ripristinare i post eliminati dal proprio account

Dopo l’introduzione della nuova dashboard dedicata a imprenditori e influencer, Instagram ha deciso di lanciare una funzionalità inedita dedicata al ripristino dei post eliminati dal proprio profilo, sia per sbaglio che, in particolare, nel caso in cui un malintenzionato abbia preso il controllo di un account altrui. Ecco come funzionerà.

Come riportato da The Verge e come potete vedere nell’immagine in calce all’articolo, questa funzione introdurrà una nuova sezione chiamata “Eliminati di recente” accessibile tramite Impostazioni > Account, grazie alla quale sarà possibile vedere foto e video eliminati dal feed dell’account. Solo nel caso in cui non siano passati 30 giorni dalla loro eliminazione, allora sarà possibile ripristinarli con la semplice pressione di un pulsante; altrimenti, ogni elemento verrà eliminato definitivamente dalla piattaforma. Nel caso delle Storie, invece, questa sezione le conserverà solamente per 24 ore.

Questa funzionalità, secondo Instagram, è un’ulteriore protezione contro gli hacker che spesso prendono di mira gli account di altri utenti, violando la loro privacy e rimuovendo i contenuti da loro postati sul social network. Una misura aggiuntiva per renderla ancora più sicura riguarda, infine, la verifica dell’identità dell’utente tramite SMS o e-mail prima di ripristinare un post o eliminarlo definitivamente. Il lancio sta avvenendo gradualmente in tutto il mondo, dunque non preoccupatevi se ora non risulta disponibile.

Instagram ha anche sistemato le Storie su desktop grazie a un’interfaccia rinnovata che sfrutta l’ampiezza dello schermo del PC per visualizzare non solo la storia d’interesse, ma anche un’anteprima di quelle precedenti e successive. Si tratta di una novità del tutto secondaria, ma senz’altro un tocco piacevole alla piattaforma.