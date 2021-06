Instagram, ora possiamo pubblicare post anche da PC e Mac: ecco come funziona

Una novità che aleggia in rete già da qualche tempo e che finalmente sembrerebbe sbarcata ufficialmente sulla nota piattaforma social. Stiamo parlando della pubblicazione di post su Instagram da browser web.

Si tratta di una feature molto attesa e della quale si sentiva decisamente la mancanza, soprattutto da quando Instagram è divenuto uno dei social network più utilizzati.

Funzionalità comoda e utile per tutti ma che risulta imprescindibile per i professionisti che vogliono pubblicare i loro scatti senza effettuare una miriade di passaggi per portarli su smartphone. La compatibilità dovrebbe essere totale, poiché presente sul sito web ufficiale, ma la sua distribuzione non è ancora chiaro se avverrà istantaneamente per tutti o in maniera graduale.

Questo gradito regalo è stato scoperto da Matt Navarra che ha provveduto quanto prima a pubblicare anche i primi screenshot della funzionalità direttamente dal suo Mac.

Se la feature è disponibile sul vostro device, al primo login dopo la sua implementazione verremo avvisati direttamente da una notifica di Instagram, che dovrebbe recitare "Ora puoi creare e condividere post direttamente dal tuo computer".

Anche il suo utilizzo è estremamente semplice. Per creare un contenuto basterà infatti cliccare sul "+" presente sull'angolo in alto a destra della schermata principale del sito web di Instagram.

In attesa di scoprire quando arriverà per tutti e su tutti i dispositivi, vi ricordiamo che da pochissimi giorni Instagram ha svelato come funziona il suo algoritmo.