Ora su Instagram è possibile inserire più foto in una singola Storia

Interessante novità dal fronte Instagram. La piattaforma di condivisione foto di Facebook ha infatti annunciato l'integrazione nelle Storie di Layout, l'applicazione che permette di creare collage fotografici. Cosa significa ciò? Che da oggi gli utenti potranno includere nella stessa Storia, anche due fotografie.

Come inserire più fotografie in una singola Storia di Instagram

Il funzionamento, come sempre, è molto semplice. Instagram punta ancora una volta sull'immediatezza d'uso ed anche in questo caso per inserire due o più fotografie in una singola Storia sono necessari pochi swipe:

Aprire Instagram e fare swipe da sinistra verso destra, o in alternativa cliccare sul pulsante per inserire una nuova Storia;

Dal pannello appena aperto, scorrere le opzioni presenti in basso fin quando non si seleziona "Layout".

Da qui il gioco è fatto: sopra il pulsante centrale che porta alla pubblicazione è possibile scegliere tra i vari design del layout che permettono di inserire fino a sei fotografie.

E' necessario scattare una foto dopo l'altra ed il mosaico si completerà da solo: sfortunatamente non è possibile inserire immagini presenti nel rullino fotografico, come avviene anche normalmente.

Le Storie di Instagram sono la funzione più utilizzata dagli utenti del social network, ed Instagram nel corso degli ultimi mesi ha lavorato duramente per espanderne le potenzialità.

Di recente la compagnia americana ha anche introdotto la verifica dell'età al momento dell'iscrizione.