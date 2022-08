Instagram, ora si possono pubblicare Reels anche su Facebook in un colpo solo

Instagram non si sta solamente preparando al “formato alto” delle fotografie per dare maggiore uniformità ai contenuti foto-video sulla piattaforma: in queste ore è stata rilasciata l’opzione di pubblicazione unica dei Reel su Instagram e Facebook, facilitando così il lavoro ai content creator.

Questo nuovo approccio pensato sempre per competere con TikTok si chiama altrimenti “cross-posting”: è facile intuire dal nome che si tratta della pubblicazione incrociata dello stesso contenuto su più piattaforme social con la pressione di un singolo pulsante. Difatti, ora i creator potranno condividere i loro Reel sui due social network simbolo di Meta raccogliendo i frutti della monetizzazione da ambedue i servizi con estrema facilità.

Oltre a questa nuova feature troviamo anche la possibilità di trasformare le Storie Instagram in Reels, rendendo ancora più semplice la creazione e diffusione di nuovi contenuti, ma anche l’adesivo “Add yours” (“Aggiungi il tuo”, letteralmente) che arriverà a breve nelle Storie e consentirà di seguire una tendenza del social con foto personali; già esiste una feature simile, ma con questa novità verrà ulteriormente perfezionata per il piacere degli utenti.

Tutto ciò arriverà gradualmente a livello internazionale con i prossimi aggiornamenti di Instagram; pertanto, tenete d’occhio la disponibilità di update su App Store e Play Store e, se necessario, attendete l’attivazione lato server.

Parlando invece di Facebook, su Messenger è iniziato il test della crittografia end-to-end come opzione default.