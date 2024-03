Instagram, ora potete modificare i DM dopo averli inviati: ci sono voluti solo 11 anni

Negli ultimi mesi, Meta ha implementato tantissime novità su Instagram, a partire dalla funzione Flipside. Ora, però, arriva una di quelle feature così richieste dagli utenti che la sua mancata implementazione fino ad ora ha dell'incredibile: con l'ultimo aggiornamento dell'app, infatti, potrete modificare i DM di Instagram dopo averli inviati.

Un post sul blog di Meta spiega infatti che, con l'ultimo aggiornamento software di Instagram - al momento in fase di rollout negli Stati Uniti e in Europa - potrete finalmente modificare i DM inviati tramite il social network anche dopo aver spedito il messaggio. Ciò significa che potrete finalmente cancellare quel messaggio imbarazzante inviato "per errore" alla vostra ex, o più semplicemente correggere qualche errore di battitura che vi è sfuggito durante la stesura di un DM. La funzione arriva dopo "soli" 11 anni dall'arrivo dei DM sulla piattaforma, risalente al 2013.

Come già avviene per la modifica dei messaggi di Whatsapp, la funzione sarà disponibile solo per 15 minuti dopo l'invio del DM su Instagram. Per modificare un messaggio inviato per errore, dovrete semplicemente toccarlo e tenere premuto: fatto ciò, si dovrebbe aprire un menu a tendina, dal quale potrete selezionare l'opzione "modifica". La procedura, insomma, è molto simile a quella implementata lo scorso anno su Whatsapp.

In aggiunta, Meta ha annunciato che potrete fissare fino a tre chat di Instagram in cima al vostro elenco di conversazioni: queste ultime, dunque, non verranno mai scavalcate da altre chat più recenti e resteranno di semplice accesso in ogni momento. Anche in questo caso, vale la pena notare che la stessa funzione è arrivata su Whatsapp diversi mesi fa.

Inoltre, l'aggiornamento permette anche di attivare o disattivare la conferma di ricezione e di lettura dei messaggi in maniera molto più semplice che in passato. In aggiunta, vi è anche una pletora di nuovi Temi per le chat, insieme ad alcune nuove animazioni. Infine, potrete anche tenere premuto su uno sticker per salvarlo tra i Preferiti di Instagram e riutilizzarlo al bisogno.