Instagram, potrete chiedere anche voi il 'verificato' (spunta blu): ecco come funzionerà

Oramai siamo un po' tutti diventati degli "influencer", nel nostro piccolo. Una delle piattaforme più utilizzate in tal senso è sicuramente Instagram, dove le persone postano le foto delle loro attività quotidiane. Nella miriade di account presenti sul popolare social network, è bene che alcune particolari persone dispongano del "verificato".

Pensiamo, infatti, a chi ha la necessità di tutelare la propria identità sul web per via del suo lavoro e delle sue attività. Finora, queste persone erano potenzialmente soggette al problema degli account fake, con i malintenzionati che cercavano di sfruttare la loro immagine. Questo avviene anche per via della mancanza di simboli di riconoscimento, con il "verificato" (la "spunta blu", per intenderci) che era a esclusivo appannaggio dei VIP o comunque di persone particolarmente sconosciute.

Ora, invece, Instagram ha deciso di estendere a tutti la possibilità di richiedere questo riconoscimento. L'annuncio è arrivato tramite un post pubblicato sul blog ufficiale della società, dove si legge: "il badge blu verificato è un modo importante per farti sapere che l'account con cui stai interagendo è la presenza autentica di una figura pubblica, celebrità, marchio o entità globale di rilievo. Oggi stiamo abilitando un nuovo modo per gli account che raggiungono un vasto pubblico e soddisfano i nostri criteri per richiedere la verifica attraverso un modulo all'interno dell'app Instagram".

Tuttavia, nonostante l'opzione sia accessibile da tutti, sarà ovviamente Instagram a decidere se abilitare o meno il verificato, sulla base dei termini di servizio e delle linee guida della community. Al momento in cui scriviamo, la richiesta del "verificato" è stata abilitata solamente in determinati Paesi, in cui non sembra rientrare l'Italia. Tuttavia, probabilmente il tutto arriverà nei prossimi giorni e vi spieghiamo come funzionerà:

Entrate nelle Impostazioni dell'app di Instagram e cercate la voce "Richiedi verifica" Da qui fornite tutti i dati e i documenti che vi verranno richiesti

Potete vedere un esempio attraverso gli screenshot qui sotto.