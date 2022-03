Instagram si prepara ad accogliere gli NFT, Zuckerberg: 'arriveranno a breve'

Nel corso del suo intervento all’SXSW, l’amministratore delegato di Meta Mark Zuckerberg ha annunciato che gli NFT sono in arrivo su Instagram “ a breve”.

“Stiamo lavorando per portare gli NFT a breve termine” ha affermato il giovane CEO, che però non ha diffuso molte informazioni su come saranno implementati e dove. Tuttavia, nell’intervento Zuckerberg ha suggerito che le persone saranno in grado di mostrare gli NFT acquistati o coniarne di nuovi direttamente nell’app di condivisione foto. “Non sono pronto ad annunciare molti dettagli oggi. Ma nei prossimi mesi sarete in grado di mostrare i vostri NFT e, speriamo nel tempo, coniarne di nuovi all’interno di quello stesso ambiente” ha continuato Zuckerberg.

Proprio qualche mese fa, su queste pagine abbiamo riportato le dichiarazioni del CEO di Instagram sugli NFT, in cui Mosseri aveva affermato che “stiamo esplorando attivamente il mondo degli NFT e le vie per renderli più accessibili ad un pubblico più ampio”, dal momento che si tratta di un settore interessante in cui i creatori potrebbero inserirsi per monetizzare.

Zuckerberg ovviamente nel corso dell’intervento ha anche affermato che gli NFT potrebbero svolgere un ruolo importante nel metaverso: “l’abbigliamento che indosserà il tuo avatar nel Metaverso, potrebbe essere coniato come un NFT per essere trasferito tra diversi luoghi. Tuttavia, ci sono un mucchio di cose che devono essere risolte prima che ciò accada senza problemi”.

Nel frattempo, qualche giorno fa Instagram ha annunciato che è possibile aggiungere moderatori alle dirette.