Instagram prepara il ritorno del numero dei like sotto i post: ecco come funzionerà

Instagram darà agli utenti maggiore controllo sul counter dei like ricevuti dai post. L'azienda ha infatti annunciato un piccolo "test globale" che permetterà agli iscritti di scegliere tra tre diverse opzione.

Attraverso un nuovo pannello che sarà presumibilmente inserito nelle impostazioni dell'app, sarà possibile scegliere di continuare a non visualizzare il numero di like ottenuti dai post degli altri utenti, disattivarli solo sotto ai propri e mantenere l'esperienza originale, che mostra il numero dei "mi piace" sotto tutti i contenuti caricati sul sito.

La scelta di nascondere i like dai post di Instagram risale a quasi due anni fa, quando il social network di Mark Zuckerberg aveva annunciato la novità affermando che gli utenti dovrebbero focalizzarsi maggiormente sui contenuti piuttosto che sul contatore dei like. Nonostante lo scetticismo iniziale, però, a sorpresa gli iscritti sembrano aver apprezzato la decisione.

In particolare, avevano espresso perplessità gli influencer che erano preoccupati sull'impatto che avrebbe potuto avere tale novità sugli accordi siglati con i partner. Instagram però ha comunque consentito agli account professionali di accedere ai report sul numero di interazioni ed il coinvolgimento del pubblico.

Non è chiaro se questo nuovo sistema di conteggio dei like di Instagram sarà esteso anche alle altre piattaforme di Facebook o meno. Il social nel 2019 aveva iniziato a nascondere i like e le reactions.