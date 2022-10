Instagram prepara nuovi strumenti di sicurezza per gli utenti: verso meno abusi sul social

Instagram continua a lavorare per la sicurezza dei suoi utenti: in attesa del filtro per bloccare foto di nudo non richieste, gli sviluppatori hanno espanso alcune funzionalità già presenti e ne hanno introdotte di nuove affinché ci siano meno account pericolosi e messaggi tossici nelle chat.

Le novità in questione sono state presentate tramite il blog ufficiale della piattaforma di casa Meta e, a quanto pare, sono pensate soprattutto per i content creator. A questi è infatti dedicata l’espansione e attivazione automatica delle Parole Nascoste, ovvero di tutti quei testi potenzialmente offensivi. L’app ora offrirà supporto per nuove lingue come turco, russo, farsi e bengalese; verificherà la presenza di parole offensive anche scritte intenzionalmente in maniera errata; e controllerà anche le risposte alle Storie Instagram.

Per scremare l’utenza e mantenere soltanto gli account non dannosi, inoltre, Instagram consentirà a tutti gli utenti di bloccare gli account esistenti che una persona potrebbe aver creato in passato e non solo quelli che potrebbe creare. Questa feature si rivelerà particolarmente utile non solo per i profili che contattano ripetutamente gli utenti con messaggi offensivi, bensì anche per difendersi dalle reti di bot usati per spam e tentativi di truffa.

Infine, messaggi diretti e commenti vedranno l’espansione delle notifiche che invitano a mantenere un tono rispettoso nei confronti degli altri.

Instagram intanto potrebbe accogliere le canzoni nelle homepage dei profili, in maniera simile allo storico MySpace.