Instagram, presto si potrà disattivare la conferma di lettura dei DM: al via i test

Mentre Instagram si prepara a rivoluzionare le Storie con delle funzioni molto attese dagli utenti, il social network di Meta si appresta ad introdurre anche un'altra novità richiesta a gran voce, questa volta per i messaggi privati. È infatti in fase di test la possibilità di eliminare la conferma di lettura dei DM su Instagram!

Ebbene sì: dopo la rimozione delle spunti blu di Whatsapp (per chi non desidera utilizzarle, almeno), anche la conferma di lettura di Instagram diventa facoltativa. Il CEO di Meta Mark Zuckerberg e il direttore di Instagram Adam Mosseri, infatti, hanno annunciato sui rispettivi canali Broadcast che è in fase di test la possibilità di rimuovere la scritta "Visto" sui DM di Instagram, che finora è invece stata obbligatoria.

Mosseri ha anche condiviso un'immagine - reperibile in calce a questa notizia - che mostra come funzionerà la feature una volta che verrà implementata: quest'ultima sarà essenzialmente un toggle presente nella tab "Privacy e Sicurezza", che è già disponibile toccando il nome del vostro interlocutore sulla chat che avete aperto con quest'ultimo. In questa tab, troverete presto la nuova sotto-sezione "Chi può vedere le tue attività", o "Who can see your activity" in inglese.

Qui, ci sarà il toggle "Ricevute di Lettura", che potrà essere disattivato per rimuovere la scritta "Visto" dalle vostre chat su Instagram. Le ricevute di lettura dovrebbero restare automaticamente attive anche dopo l'introduzione della funzione in versione stabile, ma potrete facilmente disattivarle a mano seguendo il semplice procedimento che abbiamo descritto. Vi ricordiamo che la disattivazione non è retroattiva, però: la conferma di lettura rimarrà per tutti i messaggi inviati prima dell'aggiornamento che introdurrà la funzione per tutti.

Per il momento, comunque, la funzione è in fase di test su un gruppo limitato di utenti. Né Mosseri né Zuckerberg si sono sbilanciati sulla finestra di lancio della feature su Instagram, anche se posiamo aspettarci che non ci vorrà moltissimo, considerato che la possibilità di rimuovere la scritta "Visto" dalle chat viene richiesta a gran voce ormai da tempo dagli utenti.