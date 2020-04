Instagram, ecco quali sono i principali interessi degli italiani in lockdown

In questo periodo di lockdown, in cui siamo un po' tutti "chiusi" in casa e stiamo attraversando la stessa "tempesta", è chiaro che le persone stiano trascorrendo sempre più ore su social network come Instagram. Queste piattaforme ci possono quindi tornare utili per delineare un quadro generale in merito a cosa stanno facendo gli italiani.

Dopo avervi parlato dei dati diffusi da Google, oggi analizziamo delle informazioni che ci sono state inviate da HypeAuditor, piattaforma nota per le sue ricerche legate proprio al mondo dei social media. Ebbene, sembra proprio che gli italiani stiano iniziando ad interessarsi maggiormente ad argomenti come yoga, cucina, notizie e politica. Infatti, gli account che trattano questi temi sono stati al centro di importanti incrementi in questi giorni.

Cala invece, come prevedibile, l'interesse relativo ad argomenti come sigaretta elettronica, hotel, fashion, prodotti di lusso, snowboard e molto altro. Insomma, le abitudini delle persone stanno cambiando anche su Instagram, dato che non si possono più svolgere attività all'esterno come in precedenza e si stanno cercando "soluzioni alternative" come il Carbonara Day.

Da tenere in considerazione anche il fatto che HypeAuditor afferma di aver notato un incremento del 120% in generale per quanto riguarda la crescita del numero di follower giornalieri degli account Instagram negli ultimi 30 giorni.