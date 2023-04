Instagram, problemi con l'audio delle storie su iPhone: ecco come risolvere

Da qualche giorno su iOS sono sempre più gli utenti che lamentano problemi con l’audio delle storie di Instagram. Nella fattispecie, l’applicazione non riprodurrebbe la traccia delle storie pubblicate dagli amici e no, non c’entra il mancato accordo tra Meta e SIAE.

Solitamente, basta premere sul pulsante del volume verso l’alto presente sulla cornice destra dello smartphone per attivare l’audio, ma questo fastidioso bug evidentemente non si risolve in questo modo.

Abbiamo provato a reinstallare più volte l’applicazione, anche eliminando tutti i dati memorizzati sullo smartphone, riavviandolo dopo la disinstallazione e reinstallandola da “pulita” ma non è bastato a risolvere.

A questo punto dopo qualche test abbiamo scoperto due possibili soluzioni, in attesa di un fix ufficiale da parte di Instagram che però almeno al momento ancora non ha riconosciuto il problema.

La prima è rappresentata dall’attivazione del toggle laterale: se il vostro telefono è in muto e le storie anche, basta togliere la modalità silenziosa ed il problema dovrebbe risolversi, temporaneamente. A tal proposito, le ultime indiscrezioni riferiscono che iPhone 15 potrebbe dire addio allo switch del silenzioso, per fare spazio ad un tasto tuttofare.

Alternativamente, basta semplicemente attivare il volume a qualsiasi video pubblicato da un amico nel News Feed cliccando sul pulsante con l’altoparlante in basso a destra ed il gioco è fatto: potrete ascoltare nuovamente l’audio delle Storie pubblicate dai vostri amici.