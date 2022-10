Instagram, problemi col feed oggi 31 Ottobre 2022: l'app non carica le foto

Problemi col feed di Instagram oggi 31 Ottobre 2022. Da qualche minuto, infatti, vari utenti stanno lamentando disservizi con l'applicazione di Meta, in particolare con il caricamento dei post.

A giudicare dalle segnalazioni emerse sulla pagina Downdetector di Instagram, però, non si tratterebbe di un disservizio diffuso a livello mondiale. Nello specifico, sono segnalati da app problemi con il caricamento del feed e dei profili, oltre che con la riproduzione dei Reel.

A conferma di ciò, abbiamo effettuato alcuni test in redazione: ad alcuni il social funziona senza problemi, mentre altri riportano intoppi con l'utilizzo.

Come sempre, aggiorneremo la notizia non appena emergeranno ulteriori dettagli. Al momento dai gestori non sono arrivate dichiarazioni.



Le problematiche arrivano a poche ore dalle dichiarazioni del CEO di TIM sul Whatsapp down di qualche giorno fa, quando l'applicazione di messaggistica istantanea più utilizzata del mercato non ha funzionato per quasi tre ore, provocando un picco di segnalazioni e chiamate ai call center di TIM che secondo quanto affermato dall'amministratore delegato ha dovuto sostenere costi per 40mila Euro a causa di un problema non legato direttamente alle proprie reti. A riguardo, Labriola ha chiesto un intervento delle autorità per evitare che ciò possa accadere di nuovo. Chiaramente i problemi di Instagram di oggi sono di portata inferiore e più confinati.

Notizia in aggiornamento