Instagram, problemi oggi 11 Marzo 2024 in Italia: l'app non carica il feed

A pochi giorni dal massiccio Instagram e Facebook down, che ha causato problemi a livello globale, l'applicazione incentrata sulle foto di Meta torna a dare segni di instabilità.

Da qualche ora infatti sul web si sono moltiplicate le segnalazioni di utenti che lamentano l'impossibilità, da mobile, a caricare il News Feed di Instagram.

Abbiamo provato ad effettuare alcuni test anche sui nostri dispositivi ed effettivamente sia da Android che iOS abbiamo riscontrato la stessa tipologia di disservizio: quando apriamo il client ci vengono mostrate foto di parecchi giorni fa ed anche scorrendo verso l'alto ed il basso non si caricano le più recente. La stessa problematica non sembra essere presente sulla versione web di Instagram, che da browser funziona normalmente.

A conferma di ciò, anche su DownDetector è aumentato in maniera importante il numero di segnalazioni e sono oltre 2mila le conferme di disservizi nel momento in cui stiamo scrivendo. Le prime conferme sono arrivate intorno alle ore 14, per raggiungere il picco pochi minuti fa quando è stata sfondata quota 2500. Da parte di Meta però né tramite gli account X, tanto meno su Facebook (che funziona normalmente) sono arrivati commenti.

