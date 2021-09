Instagram, problemi oggi 9 Settembre in Italia: cosa sta succedendo

A sette giorni dall'ultimo Instagram Down, tornano i problemi per l'applicazione di Facebook. Da qualche minuto infatti è quasi impossibile utilizzare l'applicazione a causa di disservizi di vario tipo.

Anche la pagina DownDetector di Instagram sta registrando un picco di segnalazioni. Abbiamo provato ad aprire l'applicazione ed effettivamente non è possibile caricare il News Feed o qualsiasi profilo: in basso comparela nuvoletta nera o rossa d'errore, ma su Downdetector sono lamentati anche problemi con il login e da sito web.

Come sempre, consigliamo di utilizzare la sezione commenti per consentire alla redazione di aggiornare la notizia. Nel frattempo, però, anche su Twitter si moltiplicano le segnalazioni sotto l'hashtag #InstagramDown, che è oggetto di meme e commenti: "Oggi Instagram ha problemi. È dice sempre Impossibile aggiornare il feed. L'ho ricarico di nuovo, però funziona. quando io ricarico ancora, è dice l'errore" è uno dei tweet inviati dagli utenti.



Non è chiaro se si tratti di problemi diffusi a livello mondiale o meno, e da parte dei gestori ancora non sono arrivati commenti di alcun tipo.