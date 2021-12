Instagram, problemi nella serata del 15 dicembre 2021 per alcuni utenti

Quella del 15 dicembre 2021 non è esattamente una delle giornate migliori per il mondo del Web. Infatti, in seguito ai problemi generati da Amazon AWS, nella serata si sono verificati anche alcuni disservizi legati al popolare social network Instagram.

Infatti, un buon numero di persone sta riscontrando problematiche nell'utilizzare come si deve il popolare servizio di Meta (ex Facebook), come si può notare dalle segnalazioni lasciate su portali come Downdetector e ovviamente mediante l'hashtag #instagramdown di Twitter. C'è da dire, però, che non sembrano essere coinvolti tutti gli utenti.

Tra le varie problematiche segnalate, ci sono l'impossibilità di effettuare l'upload delle foto, il mancato caricamento di determinate pagine e problemi nel mettere il classico "cuoricino" ai vari contenuti pubblicati dagli altri utenti. In ogni caso, le segnalazioni non mancano anche per quel che riguarda l'Italia, come potete vedere mediante il sito Web ufficiale nostrano di Downdetector.

Per il resto, non è chiaro cosa stia causando questi disservizi, dato che al momento non è arrivata alcuna comunicazione ufficiale da parte di Instagram. Tuttavia, le segnalazioni si stanno moltiplicando con il passare del tempo, nonostante al momento in cui scriviamo il numero di utenti coinvolti sembri essere più ridotto rispetto ad altre situazioni di questo tipo.