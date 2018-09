Instagram pronta al lancio di un'app standalone per lo shopping

Instagram punta a monetizzare il più possibile con la propria base di utenti, composta anche da fashion blogger come Chiara Ferragni che utilizzano la piattaforma per sponsorizzare i propri prodotti e capi d'abbigliamento.

Secondo quanto riportato da The Verge, i gestori dell'applicazione di Facebook starebbero lavorando su un'applicazione standalone che dovrebbe segnare l'ingresso del sito nel settore degli e-commerce.

Al momento i dettagli sullo stato dei lavori sono pochi, ma a giudicare da quanto emerso si dovrebbe trattare di un'applicazione battezzata Instagram Shopping che potrebbe consentire agli utenti di acquistare i prodotti mostrati nelle fotografie direttamente da un'altra applicazione.

Per Instagram potrebbe trattarsi non solo di uno strumento per aumentare i ricavi, visto che sicuramente la piattaforma tratterà una percentuale sulle vendite, ma anche per debuttare in un mercato che ancora non ha esplorato, diventando di fatto un rivenditore online a tutti gli effetti.

Lato inserzionisti, Instagram potrebbe diventare uno strumento per promuovere in nuovi modi i prodotti, vendendoli direttamente senza passare attraverso altri servizi. Ad oggi oltre 25 milioni di aziende posseggono un account Instagram, 2 milioni dei quali sono inserzionisti.

Sull'eventuale data di lancio però ancora non sono disponibili informazioni. Il progetto secondo molti sarebbe nelle fasi preliminari, ed al momento non sono arrivati ulteriori dettagli.