Instagram pronta alla rivoluzione delle foto? Ecco il formato 'alto'

Dopo il clamoroso dietrofront di Instagram sulla direzione TikTok, il popolare social di Meta torna a far parlare di sé per una curiosa novità, che potrebbe seriamente stravolgere l'aspetto della piattaforma.

Stiamo parlando del chiacchierato formato "ultra-tall" per le foto, che potrebbe essere introdotto per dare più coerenza all'aspetto dell'intero social, con immagini della stessa dimensione dei Reel, a dispetto dell'ormai iconico formato 4:5 delle foto condivisibili sulla piattaforma.

Il supporto alle immagini in 9:16, in tal senso, darebbe una maggiore coerenza complessiva alla piattaforma, ma al contempo rappresenterebbe un'evoluzione radicale della sua stessa natura, poiché andrebbe ad abbandonare o perlomeno a estenderne il tratto davvero distintivo, seppur in ragione di una migliore esperienza utente.

Già con i Reel, Instagram ha dato una spinta non indifferente al suo mercato con nuove possibilità di creazione e condivisione di contenuti in formato video, avvicinandosi molto a quanto proposto da TikTok, pur senza ancora snaturarsi del tutto grazie al suo feed fotografico.

Dell'importanza di questa funzionalità ha parlato di recente anche il CEO, spiegando che nella home di Instagram ci saranno sempre più Reel, riferendosi a un cambiamento necessario per la naturale evoluzione del social stesso e dei metodi comunicativi sulla rete, profondamente cambiati negli ultimi anni, nel bene e nel male.