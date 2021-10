Instagram a protezione degli adolescenti: in arrivo due importanti novità

Novità in arrivo dal fronte Instagram. Il vice presidente degli affari globali di Facebok, Nick Clegg, ha annunciato che presto sulla piattaforma saranno presenti delle nuove funzioni volte a ridurre la dipendenza dai social network, ma anche per allontanare i più giovani dai contenuti dannosi.

Nello specifico, Clegg ha spiegato che i sistemi di Instagram saranno in grado di capire se un adolescente guarda lo stesso contenuto più e più volte. Quindi, se "si tratta di un contenuti che potrebbe non fare bene al loro benessere, li spingeremo a guardare altro".

La società però ha anche intenzione di introdurre un sistema chiamato semplicemente "prenditi una pausa" che, come suggerisce il nome, inviterà gli adolescenti a prendersi una pausa dall'utilizzo di Instagram, in modo tale da ridurre il tempo che passano sull'app.

Non è stata diffusa alcuna informazione specifica sulla possibile data di lancio, ma attraverso queste due novità si mira a rispondere al rapporto secondo cui Facebook ed Instagram sarebbero dannosi per la salute mentale dei più giovani, che è stato fermamente rigettato dai vertici delle due compagnie.

Sempre da questo fronte, di recente il CEO Adam Mosseri ha annunciato che il progetto di una versione di Instagram per under 13 è in pausa, in quanto la compagnia vuole prendersi del tempo per lavorare con genitori ed autorità.