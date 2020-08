Instagram Reels arriva in Italia, ecco come funziona l'avversario di TikTok

Instagram Reels, da molti definito il clone (o avversario) di TikTok, è finalmente arrivato in Italia e intende affrontare il social cinese permettendo all’utente di creare video divertenti (accompagnati da musica) dalla durata massima di 15 secondi da condividere con tutti tramite Instagram. Vediamo come funzionano.

Per accedere a Instagram Reels basta selezionare la fotocamera Instagram in alto a sinistra, scorrere nella lista di formati a disposizione e filmare il video. A disposizione dell’utente ci sono varie funzioni: Audio, che permette di aggiungere le canzoni del momento o un audio originale; effetti di realtà aumentata; Cronometro, per impostare una registrazione con qualche secondo di ritardo così da poter filmare a mani libere; Velocità, per accelerare o rallentare una parte del video o dell’audio.

Una volta completata la registrazione, si passa alla schermata di condivisione per modificare gli ultimi dettagli come hashtag, tag di amici, didascalia e immagine di copertina. Infine, il “reel” viene condiviso su Esplora con i propri follower ma anche con l’intera community di Instagram (se il profilo è pubblico).

Questa aggiunta a Instagram è stata annunciata con un post ufficiale, in cui si legge: “Reels offre alle persone nuovi modi per esprimersi e scoprire nuove cose e aiuta chiunque abbia l'ambizione di diventare un creator a conquistare la scena”. Reels arriva in un momento cruciale per TikTok, dato che in questo periodo si starebbero svolgendo negoziati tra ByteDance e Microsoft per l’acquisizione completa della divisione americana, per evitare il ban dell’app dagli Stati Uniti.



In Italia di recente è giunta anche l'altra nuova sezione Instagram Shops, una vetrina per acquistare i prodotti pubblicizzati sul social di proprietà Facebook.