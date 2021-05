Instagram riceve nuova feature per introdurre sottotitoli nelle Storie: come funziona

Instagram ha annunciato il lancio di un nuovo aggiornamento alle Storie, pensato per rendere il servizio molto più accessibile a tutti gli utenti. L’ultima, grande novità riguarda nello specifico la possibilità di aggiungere un adesivo con la funzione di sottotitolo dal vivo, dal contenuto generato automaticamente.

Come riportato da TechCrunch, la società ha annunciato tale novità come segue: “Potresti non essere sempre da qualche parte in cui desideri il tuo suono, ma vuoi comunque vedere cosa pubblicano i tuoi amici e creatori. Con i sottotitoli, le persone possono ora esprimersi in un modo più semplice ma allo stesso tempo significativo, e il loro pubblico può guardare e continuare a interagire”.

L’accessibilità dei contenuti per l’utenza è a tutti gli effetti un elemento estremamente importante per ogni social network, tanto che proprio questa funzione dei sottotitoli automatici nelle Storie Instagram è stato richiesto da moltissime persone nel corso degli ultimi mesi. Così facendo, ora l’utenza con problemi come l’ipoacusia potranno interagire completamente con i brevi filmati pubblicati da altri utenti.

A potenziare la funzionalità sarà, come ci si può aspettare, l’intelligenza artificiale che si occuperà di rendere i sottotitoli “più efficienti, inclusivi e facili da guardare e capire per tutti”. Instagram ha inoltre spiegato che la medesima feature giungerà anche su Reels, la parte del social network che continua a essere il rivale principale di TikTok, a breve.

Ma come si può utilizzare questa funzione? È molto semplice, basta seguire questi passaggi:

Registrare un video tramite la fotocamera Stories o Reels, oppure caricarne uno dalla galleria dello smartphone;

Cliccare sulla sezione dedicata agli adesivi e scegliere l'adesivo "Sottotitoli";

Ora le parole dette nel video verranno automaticamente convertite in testo, di cui sarà possibile modificare lo stile, il colore e il font, nonché la sua posizione;

Pubblica la storia e il gioco è fatto.

Al momento il lancio è limitato ad alcuni paesi selezionati ma gradualmente giungerà in tutto il mondo, come spesso accade con le nuove funzionalità dei social network.

Intanto su Instagram non solo è arrivata la pubblicità all'interno dei Reels, ma è anche atteso il lancio di un sistema di filtraggio di messaggi ed emoji offensivi.