Instagram sta rimuovendo una funzionalità attiva dal 2011: tutti i dettagli

Instagram è un social network particolarmente in voga in questo periodo, quindi ogni singola modifica può andare a cambiare sensibilmente l'esperienza utente per una certa tipologia di persone. Ebbene, sappiate che ora l'azienda di proprietà di Mark Zuckerberg sta progressivamente rimuovendo una funzionalità attiva dal lontano 2011.

Infatti, come riportato anche da PhoneArena, "Segui Già" (chiamata "Following" in inglese) sta iniziando a scomparire per alcuni utenti. Per molto tempo, questa scheda è stato il metodo migliore per tenere monitorate le attività degli altri utenti, ma adesso "Segui Già" inizia a risultare obsoleta, vista l'efficacia delle altre funzionalità introdotte nel corso degli anni. Inoltre, sembra che la scheda non sia più molto utilizzata, tanto che molte persone non sanno nemmeno che gli altri utenti possono vedere le loro attività. "Segui Già" è quindi diventata controversa e, per questo motivo, Instagram ha deciso di rimuoverla.

Vishal Shah, Head of Product di Instagram, ha dichiarato ai microfoni di BuzzFeed: "Alcune persone non si rendevano conto del fatto che la loro attività era visibile. Quindi, siamo arrivati in un punto in cui la funzionalità non serviva più per il motivo per cui era stata progettata, ma faceva semplicemente sorprendere le persone quando esse scoprivano che la loro attività era pubblica". Insomma, i motivi dietro alla rimozione sono chiari.

La progressiva rimozione della scheda "Segui Già" impiegherà circa una settimana, stando a quanto riportato da diverse fonti internazionali.