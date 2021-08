Instagram sta rimuovendo lo swipe up: sì, avete capito bene

Una delle azioni resa più famose da Instagram è sicuramente lo swipe up: lo scorrimento del dito per accedere a un link esterno. Questi termini sono ormai diventati quasi un modo dire. Tuttavia, presto questa funzionalità andrà "in pensione".

In particolare, stando anche a quanto riportato da The Verge e 9to5Mac, il team del social network di Mark Zuckerberg ha deciso di rimpiazzare la classica funzionalità per "indirizzare" gli utenti verso un URL esterno con un sistema a base di sticker. Quest'ultima possibilità è infatti al centro dell'attenzione già da giugno 2021 e sembra essere stata apprezzata.

In questo contesto, alcuni utenti affermano di aver visto comparire a schermo un messaggio che lascia spazio a pochi dubbi: "I link tramite swipe up diventeranno presto sticker. A partire dal 30 agosto 2021, i link tramite swipe up non saranno più disponibili. Per aggiungere un link alla tua Storia, usa i nuovi link tramite sticker". Non ci sono molte informazioni in merito al motivo per cui Instagram ha effettuato questa scelta, ma il vecchio sistema dello swipe up sembra essere diventato "obsoleto": molto più pratico utilizzare dei semplici "adesivi".

Per il resto, secondo alcuni rumor questi sticker potrebbero essere resi disponibili per tutti, consentendo dunque finalmente a chiunque di "indirizzare" i propri follower al di fuori di Instagram. Tuttavia, in questo caso si tratta solamente di indiscrezioni: ricordiamo che al momento lo swipe up è accessibile solamente da profili che dispongono di almeno 10.000 follower. La possibilità per tutti di utilizzare link esterni rappresenterebbe una sorta di rivoluzione per il social network: staremo a vedere.