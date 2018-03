Instagram rivede i suoi piani: torna il feed in ordine cronologico

sta implementando nuovamente il, in modo da ascoltare il feedback degli utenti. Ora potete tornare a guardare i post altrui più recenti senza dover scorrere a lungo la vostra Home.

Detto questo, le modifiche appena effettuate da Instagram mettono in primo piano i post più recenti, facendoli comparire nella parte alta del nostro feed. Questo ci consente di restare aggiornati minuto per minuto su ciò che pubblica la nostra cerchia. Insomma, un cambio di rotta per il social network, che aveva recentemente modificato il feed in modo tale che i post ritenuti più interessanti venissero mostrati per primi. Il tutto avveniva lo scorso dicembre, con gli ultimi mesi che hanno visto parecchie lamentele in merito da parte degli utenti.

Questa mossa stava anche andando a favorire Vero, un nuovo social network che sta cercando di inserirsi proprio in questo mercato. In molti hanno provato a detronizzare l'impero Facebook/Instagram, ma praticamente nessuno ce l'ha mai fatta. Il buon Mark Zuckerberg ha infatti potuto finora sorridere e non preoccuparsi più di tanto della concorrenza. D'altronde, i suoi social network sono utilizzati ormai da un quantitativo mostruoso di persone, che creano una gigantesca barriera d'ingresso a qualsiasi competitor voglia cimentarsi nell'ardua sfida, che appare sempre più impossibile.