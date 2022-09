Instagram, grande rivoluzione per le Storie: più lunghe e meno spezzoni

È già da tempo che vocifera in merito a un incremento della durata delle Storie di Instagram. Adesso, però, sono arrivati dettagli concreti, in quanto è effettivamente partito il rollout di questa novità, che rappresenta per certi versi una grande rivoluzione.

Lo ha confermato la stessa Instagram ai microfoni di TechCrunch nella giornata di venerdì 23 settembre 2022: è stato avviato il rollout di una funzionalità che prevede la possibilità per gli utenti di caricare Storie Instagram dalla durata fino a 60 secondi senza che vengano "spezzate".

A quanto pare i test con alcune persone selezionate erano già partiti nel 2021, ma ora la feature si sta espandendo a tutti gli utenti a livello globale. "Adesso è possibile riprodurre e creare Storie continue fino a un massimo di 60 secondi, evitando che queste ultime vengano suddivise in clip da 15 secondi", ha spiegato un portavoce di Meta a TechCrunch.

Cambiano insomma i tempi, in tutti i sensi. Questa funzionalità potrebbe infatti potenzialmente portare a un Instagram "diverso", in cui premendo sulla classica icona delle Storie ci possono essere anche video dalla durata di un minuto, che qualcuno potrebbe ritenere più simili a dei Reel. Certo, bisognerà vedere come il tutto si evolverà, ad esempio quanto verrà effettivamente utilizzata questa funzionalità, ma capite bene che Instagram sta puntando sempre di più sui video.