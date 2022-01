Instagram: il rollout del feed cronologico è finalmente iniziato

Un mese fa, Instagram ha promesso il ritorno al feed cronologico nel corso del 2022. A quanto pare, in questi giorni la piattaforma social di Meta ha iniziato a reintrodurre la homepage "tradizionale", cioè quella ordinata cronologicamente, scomparsa dalla piattaforma nel 2016.

Con un recente commento del Capo di Instagram Adam Mosseri, Instagram ha confermato che userà diversi feed d'ora in poi, differenziando la schermata "home" con il feed gestito tramite un algoritmo, la schermata "favorites", dove saranno raccolti i post cronologicamente ordinati di una serie di amici e contatti appositamente scelti, e la sezione "following", dove invece si troveranno i post degli account seguiti in ordine cronologico.

Mosseri ha spiegato che "Crediamo sia importante che gli utenti possano ottenere un feed cronologico, se sono interessati a vedere gli ultimi contenuti postati dagli account che seguono". Mosseri ha comunque detto che l'algoritmo di Instagram subirà dei cambiamenti, in modo da "aggiungere sempre più account raccomandati nel tempo", anche se non sappiamo se questa notizia farà la felicità degli utenti.

Instagram sta testando l'inserimento di Reel e post di account non seguiti nel feed principale dell'applicazione. Tuttavia, pare che queste novità non saranno implementate nelle sezioni "favorites" e "following". I cambiamenti rientrano nella rivoluzione di Instagram programmata per il 2022: nel corso dell'anno appena iniziato, infatti, la piattaforma cercherà di concorrere con TikTok, ponendo al centro della sua offerta i Reel.

Al momento, comunque, le sezioni "favorites" e "following" non sono disponibili per tutti, ma solo per un numero selezionati di utenti. Mosseri ha spiegato che il rollout completo delle feature richiederà "un paio di settimane". Per verificare di essere tra i fortunati che hanno ricevuto l'aggiornamento vi basterà accedere all'app e verificare, in alto a sinistra, se accanto alla scritta "Instagram" o "Home" vi sia una freccia che punta verso il basso: cliccandola potrete scegliere quale tipo di feed visualizzare sull'app.