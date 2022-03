Instagram saluta definitivamente app Boomerang e Hyperlapse: servivano davvero?

L’ecosistema di Instagram si sta semplificando sempre di più con la rimozione di applicazioni che oramai l’utente medio non utilizzava più. Dopo l’addio a IGTV e la conferma della mancata necessità di un’app per iPad, i gestori della piattaforma di casa Meta hanno rimosso da App Store e Play Store le app Boomerang e Hyperlapse.

Come ripreso dal noto giornalista Matt Navarra su Twitter nella giornata di ieri in seguito alle prime segnalazioni del pubblico, Instagram ha deciso di dire addio a Boomerang e Hyperlapse rimuovendo le pagine dedicate alle due app dai negozi per iOS e Android.

Le versioni standalone delle due feature già integrate da tempo sul social network erano state realizzate e rilasciate quando le performance degli smartphone potevano porre un limite al corretto funzionamento delle funzionalità all’interno di Instagram. Pertanto, gli sviluppatori avevano pensato proprio a delle soluzioni esterne affinché gli utenti potessero realizzare clip Boomerang o timelapse velocizzati fino a 12 volte senza intoppi.

La loro utilità è venuta meno con il tempo e ciò è stato notato, ovviamente, dai gestori di Instagram che, giusto in queste ore, hanno quindi deciso di rimuovere in via definitiva le due app.

