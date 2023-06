Instagram fa sul serio: la nuova app concorrente a Twitter è pronta!

La nuova app di Instagram per il social network decentralizzato, di cui si discute già da tempo, sembra essere pronta. Durante un meeting aziendale, infatti, uno dei massimi dirigenti della società di Mark Zuckerberg ha presentato in anteprima ai dipendenti la nuova applicazione nota internamente come Project 92.

A quanto pare, il client sarà basato su Instagram e si integrerà con ActivityPub, un protocollo di social media decentralizzato. Gli utenti avranno la possibilità di portare i propri account e follower su altre app che supportano ActivityPub, come Mastodon.

Il CPO di Meta Chris Cox ha definito l’app esplicitamente “la nostra risposta a Twitter” ed ha anche confermato che il sistema di account Instagram integrerà automaticamente le informazioni degli utenti nella nuova applicazione. Non è ancora stato annunciato il nome ufficiale del client, ma alcuni ipotizzano che venga lanciata sotto il brand Thread.

Il dirigente nel corso dell’incontro ha anche spiegato che molti creator e personaggi pubblici si sono detti entusiasti di questa nuova applicazione, che si baserà esclusivamente su contenuti testuali, e sentono che offrirà al pubblico una “piattaforma gestita in modo chiaro” di cui fidarsi e su cui fare affidamento. L’obiettivo di Meta è mettere a disposizione dei creator un “luogo stabile per costruire e far crescere il proprio pubblico”.

Per quanto riguarda il lancio non sono state diffuse molte informazioni, ma dovrebbe vedere la luce “il prima possibile”.