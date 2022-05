Instagram sempre più simile a TikTok: è pronta la rivoluzione dell'app

Instagram è pronta a rivoluzionare la propria esperienza utente, per renderla ancora più simile a TikTok. L’amministratore delegato della compagnia, Adam Mosseri, su Twitter ha spiegato quelle che saranno le prossime mosse della società.

Il dirigente, nello specifico, ha annunciato che il servizio di proprietà di Facebook presto garantirà agli utenti un’esperienza ancora più coinvolgente, con foto e video che saranno a schermo intero anche nella Home dell’app. Il feed a schermo intero verrà visualizzato già all’avvio dell’app, ma Mosseri ha voluto sottolineare che al momento la feature è ancora in fase di test e solo successivamente sarà messa a disposizione di tutti. La scelta è stata presa per rendere i contenuti ancora più coinvolgenti.

“All’inizio dell’anno, ho parlato di quanto video e messaggistica fossero importanti per il futuro di Instagram” ha affermato Mosseri in un video pubblicato sul suo account Twitter e che mostriamo in calce, in cui spiega che “stiamo facendo in modo che Instagram diventi un luogo in cui i video diventano una parte ancora più importante dell’esperienza. I contenuti saranno ancora più coinvolgenti, ed occuperanno più spazio sullo schermo”.

Il test partirà già questa settimana, ma non è chiaro in che modo saranno scelti gli utenti. Interessante anche notare come nello screenshot non siano mostrate le Storie sulla parte alta dello schermo, ma interpellati da TechCrunch i rappresentanti di Instagram hanno confermato che rimarranno in cima al feed.

Questa novità si aggiunge a quella di cui abbiamo parlato in precedenza, che prevede la possibilità di fissare i post Instagram in alto nei profili.