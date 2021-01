Instagram sistema le Storie su desktop: ecco la nuova interfaccia

Uno degli aspetti più scomodi relativo all'utilizzo di Instagram su piattaforma desktop è sempre stato quello legato alla visualizzazione delle Storie. Tuttavia, ora il social network di proprietà di Facebook è "corso ai ripari", rilasciando un'interfaccia rinnovata che consente finalmente di godersi come si deve le Storie.

In particolare, stando anche a quanto riportato da The Verge e 9to5Mac, adesso è possibile visualizzare queste ultime da desktop sfruttando l'ampiezza dello schermo. Infatti, l'utente è in grado di vedere, sulla destra e sulla sinistra, un'anteprima delle Storie precedenti e successive rispetto a quella in riproduzione.

Si tratta apparentemente di una novità secondaria, ma in realtà questa nuova interfaccia è in grado di migliorare sensibilmente l'esperienza di visualizzazione delle Storie (che in precedenza appariva un po' meno godibile rispetto a quanto avviene su smartphone, visto che su PC non si dispone di uno schermo "verticale").

In ogni caso, la funzionalità è in fase rollout. Questo significa che l'interfaccia dovrebbe arrivare per tutti in un breve lasso di tempo. Tuttavia, qualcuno potrebbe non averla ancora ricevuta, dato che il rilascio avviene in modo graduale.

Per il resto, vi ricordiamo che recentemente abbiamo trattato anche la questione della nuova dashboard per imprenditori e influencer, nonché il tanto discusso ritorno dei like.