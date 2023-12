Instagram: sparisce l'audio dei video particolarmente datati

Altro che caricare foto su Instagram a qualità più elevata: a fine 2023 gli utenti stanno segnalando la scomparsa dell'audio da alcuni video particolarmente datati caricati sul social network di Meta.

A tal proposito, come segnalato anche da The Verge, un buon numero di contenuti caricati nella prima "fase video" di Instagram, ovvero essenzialmente da giugno 2013, ovvero quando i video sono approdati per la prima volta sul social oggi di Mark Zuckerberg e soci, fino a ottobre 2014. Se avete dei contenuti caricati in quel (ormai lontano) periodo, potreste insomma volerci dare un'occhiata.

Tutto si basa su segnalazioni partite dall'estero. Difficile insomma capire l'effettiva finestra temporale precisa coinvolta, così come il motivo per cui questo sta accadendo, ma fatto sta che molti video risultano ora "in silenzioso". Capite bene che sarebbe un vero peccato "perdere" tali contenuti.

Per intenderci, un video pubblicato da Kobe Bryant il 20 giugno 2013 mostra subito la scritta "Video senza audio" e lo stesso accade, giusto per fare un altro esempio, a un video pubblicato da Tony Hawk nella stessa giornata. Si tratta di due tra i primi video pubblicati su Instagram da personaggi famosi. Ormai sono passati più di 10 anni, ma indubbiamente questo non significa che quei contenuti non risultino interessanti da preservare.

In ogni caso, sembra che si tratti di un bug, visto che un portavoce di Meta ha dichiarato ai microfoni di The Verge che si sta già lavorando a una soluzione. Insomma, forse alla fine quei video riusciranno a "recuperare la voce". Staremo a vedere.