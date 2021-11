Instagram spinge sui Reel: bonus fino a 10mila Dollari per pubblicarli

Da poco più di un anno gli Instagram Reel sono disponibili anche in Italia, ma non sembrano aver riscosso il successo sperato. Lanciati come concorrenti naturali di TikTok, i Reel rappresentano dei brevi filmati, su cui Instagram vuole puntare in maniera importante.

Secondo quanto notato da TechCrunch, per attirare i creatori di contenuti ad utilizzare la funzione, Instagram starebbe offrendo bonus fino a 10mila Dollari.

Nella fattispecie, le regole di questo programma di bonus non sono chiare. In linea generale, fino ad ora un creator con più di 50mila follower ha guadagnato 1000 Dollari in un mese, ma alcune persone con più follower tramite i Reel sarebbero arrivate solo a 600 Dollari. Profili che hanno raggiunto 1,7 milioni di visualizzazioni complessive in un mese invece avrebbero ottenuto 800 Dollari. Non è chiaro quindi come funzionerà questo programma bonus battezzato "Reels Play" che dovrebbe riconoscere fino a 10mila Dollari tramite la pubblicazione dei brevi filmati.

Instagram ha rivelato che il programma bonus è stato testato momentaneamente con un numero ristretto di creator ma in futuro ha intenzione di rendere più personalizzato il sistema di bonus.

Direttamente sul sito web di Instagram è stata pubblicata l'informativa integrale del programma che, però, al momento sembra essere disponibile solo negli USA.

Secondo le ultime indiscrezioni, Instagram starebbe per lanciare un abbonamento che consentirà agli utenti di sostenere i creator.