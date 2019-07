Instagram Storie, disponibile lo sticker per le donazioni benefiche

Le Storie sono una delle funzionalità più utilizzate del noto social network Instagram. Perché allora non sfruttarle per fare del bene? Da questo pensiero deriva l'idea dello sticker dedicato alle donazioni benefiche, disponibile da oggi sul social network di proprietà di Facebook. La funzionalità è già utilizzabile anche in Italia.

Come riportato anche da Evening Standard, fare donazioni benefiche tramite Instagram diventa in questo modo molto semplice: la persona che vuole invitare le altre a donare sceglie un'associazione no profit tramite quelle disponibili e incorpora l'apposito sticker nelle sue Storie. In seguito, il suo pubblico dovrà semplicemente premere su un pulsante e seguire le istruzioni a schermo per fare del bene.

La raccolta fondi rimarrà ovviamente attiva per un massimo di 24 ore, salvo eventuali modifiche da parte del creatore della Storia. Le associazioni no profit coinvolte nell'iniziativa vengono selezionate direttamente da Instagram e devono soddisfare i requisiti richiesti dalla piattaforma. In particolare, le organizzazioni potranno ricevere donazioni solamente se regolarmente registrate come associazioni no profit e abilitate ai pagamenti su Facebook.

Gli ultimi due requisiti richiedono l'associazione di un account Facebook dell'associazione no profit e che il profilo dell'organizzazione sia impostato come "profilo aziendale". Insomma, da oggi il potente strumento mediatico costituito dalle Storie di Instagram può essere utilizzato per azioni benefiche.