Instagram, la strada per agganciare TikTok è lunga: i Reel per ora sono un fallimento

Da qualche mese è sempre più marcata l’intenzione diInstagram di rincorrere TikTok con i Reels. Tuttavia, un documento interno pubblicato dal Wall Street Journal mostra che, almeno al momento, la strategia non sta dando i frutti sperati.

Una ricerca interna condotta da Meta mostra che la strada per recuperare il terreno sulla piattaforma di ByteDance è tutt’altro che breve. Nella fattispecie, gli utenti di Instagram trascorrono complessivamente 17,6 milioni di ore al giorno a guardare Reels, meno di un decimo dei 197,8 milioni di ore di TikTok.

Il documento, intitolato “Creators x Reels State of the Union 2022”, pubblicato internamente ad agosto, riferisce che il coinvolgimento dei Reels è diminuito del 13,6% rispetto alle quattro settimane precedenti, e che “la maggior parte degli utenti di Reels non ha alcun coinvolgimento”. A pesare su questi numeri sono anche i creator: solo 2,3 milioni di quelli complessivi attivi negli USA (pari al 20,7%) pubblica Reel ogni mese.

In risposta al rapporto, la portavoce di Meta Devi Narasimhan ha affermato che tali dati sono obsoleti e di portata non globale, ma non ha rivelato i numeri aggiornati. “Abbiamo ancora del lavoro da fare”, ha detto. “Ma i creator e le aziende stanno vedendo risultati promettenti e la nostra crescita della monetizzazione è più veloce di quanto ci aspettassimo poiché più persone guardano, creano e si connettono tramite Reels che mai”.

Sempre da questo fronte, Instagram ora dà la possibilità di pubblicare Reels anche su Facebook.