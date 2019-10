Instagram ci suggerirà le persone a cui togliere il follow

Instagram vuole aiutare gli utenti a "ripulire" la propria lista contatti. Secondo alcune indiscrezioni, la popolare applicazione starebbe testando una funzione che suggerirà agli utenti le persone a cui togliere il follow, sulla base di un algoritmo che prenderà in esame una serie di valori.

La scoperta è stata effettuata da Jane Manchum Wong, secondo cui Instagram mirerebbe a lanciare un modo per raggruppare le persone seguite in varie categorie, allo scopo di renderle "più facili da gestire". Ad esempio, gli utenti potrebbero vedere una categoria battezzata "ultime interazioni", in cui saranno presenti gli utenti seguiti con cui si è interagito di recente (sia in privato che tramite like e commenti, probabilmente), ma anche un gruppo soprannominato "poche interazioni", che potrebbe spingere le persone a togliere il follow in quanto evidentemente pubblicano contenuti di scarso interesse.

Come spesso accaduto in passato, non è detto che una novità di questo tipo veda la luce. Instagram, al pari di altre piattaforme social come Facebook e simili è solita effettuare dei test con gli utenti, per quantificare l'eventuale riscontro e quindi capire se le feature che ha sviluppato internamente potrebbero rivelarsi utili.

Voi cosa ne pensate di questa possibile novità? Potrebbe esservi utile per gestire i vostri follow o no? Fatecelo sapere tramite i commenti.