Instagram ora suggerisce le persone da non seguire più. Come funziona il filtro

Novità per Instagram. Il social network di Facebook ha infatti introdotto un nuovo sistema per riorganizzare l'elenco delle persone seguite. Tramite l'ultimo aggiornamento per l'app, di fatto, la piattaforma di condivisione foto di Facebook è in grado di suggerire le persone a cui togliere il follow per varie ragioni.

Per accedere ai filtri basta semplicemente aprire il proprio profilo e quindi cliccare sul numero di persone seguite. In questo pannello saranno mostrate in alto due categorie: "utenti con cui hai interagito di meno" ed "utenti mostrati più frequentemente nella sezione notizie".

Cliccando sul primo si accederà ad una lista di persone con cui non si hanno mai avute interazioni. Nella descrizione infatti si legge che questa sezione è stata studiata per consentire di "controllare gli account con cui hai interagito di meno negli ultimi 90 giorni, per esempio mettendo "mi piace" alle loro post o aggiungendo una reazione alle loro storie".

Nell'altro filtro invece sarà possibile "controllare gli account con il maggior numero di post nella tua sezione notizie negli ultimi 90 giorni".

E' chiaro che l'obiettivo di questa novità è permettere agli utenti di "ripulire" la lista delle persone seguite per consentire all'applicazione di mostrare solo i post realmente interessanti.

E' anche possibile ordinare gli account in base alla data in cui si è inviato il "follow".

Dopo l'arrivo di Instagram Direct su PC, un'altra importante novità per i numerosi fan dell'app.