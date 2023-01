Instagram vi suggerisce post e Reel che non vi piacciono? Ecco la soluzione

Comprendere gli algoritmi dei social network non è così facile, ma i rispettivi gestori stanno lentamente lavorando per garantirci maggiore controllo sui contenuti che vengono suggeriti. In alcuni casi è possibile selezionare i temi di nostro piacimento: vediamo, ad esempio, come gestire i nostri interessi su Instagram.

Mentre TikTok ci spiega perché un video finisce nel nostro feed, fornendoci certe volte una schermata di feedback per indirizzare l’algoritmo di ByteDance verso i filmati adatti a noi, Instagram nelle impostazioni ci consente di aggiornare i temi graditi in qualsiasi momento per ricevere suggerimenti su misura per noi. Ma come si fa?

Il processo è molto semplice e richiede pochi tap per raggiungere la schermata da noi cercata. Una volta aperta l’applicazione di Instagram bisogna premere, in basso a destra, sull’icona del nostro profilo. Dopodiché, bisogna accedere al menù a tre linee in alto a destra e andare sulle Impostazioni. Nella nuova schermata bisogna premere su Account e poi su “Gestisci gli interessi”.

In questa pagina è possibile trovare varie categorie, tra cui Cultura Pop, Sport, Musica, Arti Visive, Gaming e Cibo. Ognuna di esse è suddivisa poi in altre sottocategorie: premendo su una di esse, noteremo che cambierà colore in quanto diventerà una delle nostre selezioni al fine di cambiare il modo in cui il feed Instagram personale viene generato. Questa soluzione esplicita chiaramente a Meta i nostri interessi permettendoci di intervenire sul funzionamento dell’algoritmo, migliorando così l’esperienza d’uso di Instagram.

